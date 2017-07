Neunjähriges Mädchen in Kleve womöglich durch Stromschlag gestorben

Kleve (AFP) – Der Tod eines neunjährigen Mädchens beschäftigt die Polizei im nordrhein-westfälischen Kleve: Das Kind wurde am frühen Mittwochabend leblos im Waschkeller des Wohnhauses seiner Familie gefunden, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten.

Vermutungen zufolge könnte die Neunjährige an einem Stromschlag gestorben sein. Allerdings konnten Rechtsmediziner bei einer Obduktion der Leiche am Donnerstag die Todesursache noch nicht abschließend klären.

Das Kind hatte am Mittwoch gegen 18.00 Uhr im Waschkeller des Wohnhauses den Wasserhahn für einen Rasensprenger aufdrehen wollen. Als das Mädchen nicht zurückkehrte, wurde wenig später in dem Kellerraum seine Leiche entdeckt. Am Unglücksort nahmen am Donnerstag Experten des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts die Ermittlungen auf. Auch die Unglücksursache blieb zunächst unklar.

Angehörige des Mädchens wurden nach dem tragischen Geschehen von Notfallseelsorgern und Mitarbeitern des polizeilichen Opferschutzes betreut. Das Haus der Familie bleibt bis auf weiteres beschlagnahmt.

