Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

e-mail

info

Neubrandenburg (AFP) – Zwei unbekannte Männer haben in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern mitten in der Nacht die Erdgeschosswohnung einer syrischen Familie attackiert.

Sie hämmerten gegen die Eingangstür und riefen, die Bewohner sollten „abhauen und in ihr Land zurückkehren“, wie die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Als sie gegen die Fenster der Wohnung schlugen, öffnete sich ein Fensterflügel.

Einer der Täter griff sich durch das offene Fenster hindurch den 13 Jahre alten Sohn der Familie, der wie seine 14 Jahre alte Schwester einen Schock erlitt, bevor die 34 Jahre alte Mutter zur Hilfe kam und den Angreifer zurückdrängte. Danach urinierten die beiden Unbekannten in den Hauseingang.

Die Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Beleidigung und der Körperverletzung.

ftx/cfm