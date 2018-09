Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

e-mail

info

Darmstadt (AFP) – Zwei Kinder, die nach einem Familiendrama im südhessischen Mörlenbach bei Darmstadt leblos gefunden wurden, sind getötet worden.

Dies teilte die Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Dienstag nach der Obduktion der Leichen mit. Demnach kamen die zehn und 13 Jahre alten Kinder durch „stumpfe und scharfe Gewalt“ ums Leben.

Am vergangenen Freitag waren die Kinder bei einem Feuerwehreinsatz in einem brennenden Haus in Mörlenbach gefunden worden. Die Eltern wurden lebend in einem Auto gefunden, das mit laufendem Motor in einer geschlossenen Garage stand. Sie werden verdächtigt, für den Tod ihrer Kinder verantwortlich zu sein. Das Amtsgericht Bensheim erließ Haftbefehl gegen sie wegen gemeinschaftlichen Mordes.

ald/cfm

VIDEO: zweijährige singt Elvis-Song im Auto!