Mutter und zwei Kinder in Baden-Württemberg tot aus Fluss geborgen

Polizei geht von Familientragödie aus

Ludwigsburg (AFP) – Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind im baden-württembergischen Vaihingen tot aus dem Fluss Enz geborgen worden. Es sei von einer Familientragödie auszugehen, teilten die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstag mit.

Eine Joggerin rief am Dienstagmorgen die Polizei, nachdem sie mehrere Kleidungsstücke, abgestellte Schuhe und einen Rucksack mit den Ausweispapieren einer 28-jährigen Frau und ihrer beiden drei und sieben Jahre alten Töchter am Wasser gefunden hatte. Bei der anschließenden Suchaktion, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten alle drei nur noch tot geborgen werden.

Die Frau tötete den Ermittlungen zufolge offenbar ihre beiden Kinder und beging dann Suizid. Die Familie lebte in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft. Der Nachzug des Vaters hatte sich zuletzt aufgrund der Pandemie verzögert.

