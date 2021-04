Mutter soll bei Ulm ihre zwei kleinen Kinder getötet haben

Vater entdeckt Leichen der drei und sechs Jahre alten Kinder

Ulm (AFP) – Eine Mutter soll in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ihre zwei kleinen Kinder getötet haben. Der Vater habe die drei und sechs Jahre alten Kinder am Montagmorgen tot in der Wohnung gefunden, teilte die Polizei in Ulm mit.

Die Polizei habe kurze Zeit später die 36 Jahre alte Mutter der Kinder gefunden und vorläufig festgenommen. Die als tatverdächtig geltende Frau sei in ein Krankenhaus gekommen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der genauen Todesumstände eine Obduktion an.

ran/pw