Als sie zu ihrem Sprössling lief, stand sie plötzlich einem Unbekannten gegenüber, wie die Polizei in Würzburg am Mittwoch mitteilte. Dieser flüchtete umgehend aus dem Haus in Güntersleben im Landkreis Würzburg.

Die Fahndung nach dem Eindringling unter anderem mit einem Polizeihubschrauber verlief ergebnislos. Auf welchem Weg der Mann ins Haus gelangte und was er dort suchte, war zunächst unklar.

Nach derzeitigen Ermittlungen erbeutete der Täter nichts, auch einen Sachschaden gab es nicht. Die Familie selbst kam mit dem Schrecken davon, wie die Polizei erklärte.

hex/cfm