Mutmaßlicher Mörder von Herne weiter auf der Flucht

Bochum (AFP) – Die Polizei fahndet bundesweit mit Hochdruck nach dem 19-Jährigen, der am Montag in Herne einen neunjährigen Jungen erstochen und mit der Tat im Internet geprahlt haben soll. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem tatverdächtigen Marcel H. dauerten weiterhin an, teilte die Polizei am Mittwoch in Bochum mit.

Hinweise aus einem am Dienstag veröffentlichten Chat, wonach der Gesuchte eine Frau in seine Gewalt gebracht, gefoltert und ermordet haben soll, bestätigten sich nach Angaben der Ermittler bislang nicht. Eine solche zweite Tat könne aber auch nicht ausgeschlossen werden. Eingegangene Hinweise „werden derzeit intensiv geprüft“, erklärte die Polizei.

Zugleich erneuerten die Ermittler ihren Appell an Bürger, die den als gefährlich geltenden Tatverdächtigen erkennen, „nicht selbstständig einzugreifen“. Stattdessen sollten mögliche Zeugen umgehend die Notrufnummer 110 anrufen.

Die Leiche des neunjährigen Jungen war am Montagabend im Keller eines Reihenhauses gefunden worden, in dem der Tatverdächtige zuletzt allein wohnte. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem 19-Jährigen ein. Eine Spur zu dem Flüchtigen hatten die Ermittler aber auch am Mittwoch zunächst nicht.

Die Stadt Herne wies derweil die Kitas darauf hin, dass die Kinder am Mittwoch in den Einrichtungen spielen sollten und nicht in den Außenanlagen.

Zudem sollten die Türen der Kitagebäude verschlossen bleiben, wie es auf der Internetseite der Stadt hieß. An den öffentlichen Schulen der Ruhrgebietsstadt fand am Mittwoch wie bereits am Vortag regulärer Schulbetrieb statt.

