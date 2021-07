Mordkommission in Köln fahndet nach Eltern von totem Säugling vor Babyklappe

Polizei bittet medizinisches Personal um Hinweise

Köln (AFP) – Nach dem Fund eines toten Säuglings vor einer Babyklappe in Köln hat die Mordkommission mit der Fahndung nach den Kindseltern begonnen.

Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass der Säugling bewusst so abgelegt wurde, dass der Alarm der Babyklappe nicht ausgelöst wurde, wie die Kölner Staatsanwaltschaft und die Polizei am Dienstag mitteilten. Eine technische Überprüfung der Klappe habe keine Hinweise auf einen Defekt ergeben.

Das Neugeborene war am Montag vor der Babyklappe eines Frauenhauses im Stadtteil Bilderstöckchen entdeckt worden. Eine frühere Angabe, nach der sich der kleine Junge in der Klappe befunden habe, korrigierte die Polizei. Der Junge war demnach in ein „stark verschmutztes und verschlissenes“ Handtuch aus weißem Frottee eingewickelt und lag im Freien. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass der Junge lebendig zur Welt gekommen sei.

Die Ermittler baten insbesondere Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern und Frauenarztpraxen um Hinweise, wenn eine Frau mit Anzeichen einer kürzlichen Geburt, aber ohne Säugling zur Untersuchung komme. Möglicherweise habe die Kindsmutter bisher keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen und befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Ermittler empfahlen den Eltern dringend, sich an eine Beratungsstelle zu wenden.

