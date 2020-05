Berlin (AFP) – Die Öffnung der Schulen ist für den Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, kein Grund für Entwarnung beim Thema familiäre Gewalt. „Wir dürfen nicht den Fehler machen und glauben, dass Missbrauch und andere Gewalt in Familien beendet ist, nur weil jetzt die Schulen langsam wieder öffnen“, erklärte Rörig am Montag in Berlin. „Gewalt in der Familie hat auch schon vor Corona zur gesellschaftlichen Realität gehört.“

Die aktuelle Krise wirke „wie ein Brennglas“: „Jetzt werden die Bedrohung von Kindern und Jugendlichen durch familiäre Gewalt und ihre Hilflosigkeit sehr deutlich.“ Der Missbrauchsbeauftragte rief dazu auf, gerade jetzt auf Kinder zu achten, die in den vergangenen sechs Wochen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wenig sichtbar waren.

Rörig appellierte an alle Lehrkräfte, „gerade jetzt bei ihren Schülerinnen und Schülern auf Verhaltensänderungen zu achten“. Er wisse, dass alle stark gefordert seien, um den Lehrbetrieb wieder anlaufen zu lassen. „Die Mithilfe aller wird jedoch gebraucht, um Kinder zu schützen und ihnen Hilfe zu ermöglichen“, betonte er.

Die vor einigen Wochen gestartete Webseite „Kein Kind alleine lassen“ stoße auf große Resonanz, sagte der Missbrauchsbeauftragte. Über 60.000 Menschen hätten bisher die Seite besucht, 30.000 Nutzer hätten Plakate und Flyer heruntergeladen. Die Webseite www.kein-kind-alleine-lassen.de richtet sich an von Missbrauch bedrohte Kinder und Jugendliche, sie können zum Beispiel direkten Kontakt per Chat, Mail oder Telefon zu Hilfestellen aufnehmen.

Auf der Seite finden sich auch Tipps, was Kinder und Jugendliche tun können, wenn sie von Gewalt bedroht sind. Ergänzt wird das Angebot mit den Kontaktdaten wichtiger Kinder- und Jugendberatungsstellen. Es gibt zudem einen Bereich für Erwachsene, in dem Interessierte nicht nur Materialien zum Teilen und Verbreiten finden, sondern auch Informationen zum richtigen Verhalten bei einem Verdacht auf sexuelle und andere familiäre Gewalt im Umfeld.

cha/pw