Missbrauchsbeauftragter nennt Bericht zu Kindesmissbrauch „tief erschütternd“

Berlin (AFP) – Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat sich schockiert über den ersten Zwischenbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs gezeigt.

„Der Bericht ist tief erschütternd“, sagte Johannes-Wilhelm Rörig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Er gebe einen intensiven Einblick in das Leid missbrauchter Kinder und das Versagen ihres Umfelds. Der Bericht soll am Mittwoch veröffentlicht werden.

„Manche Betroffene haben zum ersten Mal über ihre Erlebnisse gesprochen“, sagte Rörig. Er sei „sehr froh, dass wir der Regierung diese unabhängige Kommission gegen den Widerstand in der großen Koalition überhaupt abgerungen haben“.

Die Kommission hatte im Mai 2016 ihre Arbeit aufgenommen. Sie untersucht sämtliche Formen von sexuellem Kindesmissbrauch in der Bundesrepublik und in der DDR. Seit dem Start meldeten sich bei der Kommission rund tausend Betroffene und andere Zeitzeugen für eine vertrauliche Anhörung. Davon fanden bisher etwa 200 statt, wie die Zeitung berichtete. Zusätzlich seien 170 schriftliche Berichte eingegangen.

Rörig beklagte, dass die Zahl der Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch bisher nicht zurückgegangen sei. „Wir haben eine ungebrochen hohe Fallzahl. Jedes Jahr gibt es mehr als 12.000 Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Kindesmissbrauchs. Das Dunkelfeld ist noch sehr viel größer“, sagte der Missbrauchsbeauftragte der Regierung.

Scharfe Kritik übte Rörig an Politik und Zivilgesellschaft. Nach den ersten großen Missbrauchsskandalen sei die Aufmerksamkeit groß gewesen. Doch das habe sich mittlerweile geändert: „Politik und Gesellschaft sind in den letzten Jahren abgestumpft, viele verdrängen die Missbrauchsopfer, sie schauen wieder weg.“ Die Bekämpfung des Missbrauchs sei in der Zeit der großen Koalition „auf politischer Sparflamme“ gelaufen.