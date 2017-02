Ministerium sieht noch Lücken bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren

Berlin (AFP) – Nach Einschätzung des Bundesfamilienministeriums gibt es noch immer erhebliche Lücken bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren:

Der Betreuungsbedarf sei zwar von 43,6 Prozent in 2015 auf 46 Prozent in 2016 gestiegen, erklärte das Ministerium am Freitag in Berlin. Doch nur 32,7 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe seien auch tatsächlich betreut worden. Die absolute Zahl lag bei 720.000.

Die aktuellen Zahlen zeigten, dass der Ausbau in der Kindertagesbetreuung weitergehen müsse, erklärte das Ministerium. Wichtig für die Eltern sei nicht nur das Platzangebot, sondern auch der angebotene Umfang. Bei etwa der Hälfte der Eltern von Drei- bis Fünfjährigen unterschreite die tatsächliche Betreuungszeit der Kinder die von ihren Eltern benötigte Betreuungszeit um mindestens fünf Stunden pro Woche.

Auch ein Teil der Eltern von Grundschulkindern bis unter elf Jahren habe einen erweiterten Betreuungsbedarf. Eltern von Kindern ohne Betreuungsangebot nach dem Schulunterricht äußerten einen zusätzlichen Betreuungsbedarf von über 22 Prozent. Aber auch bei Eltern von Kindern, die einen Hort besuchten, hätten 14 Prozent einen zusätzlichen Betreuungsbedarf von durchschnittlich zehn Stunden pro Woche.

Bei Ganztagsschülern nennen den Angaben zufolge über 22 Prozent der Eltern einen zusätzlichen Bedarf von durchschnittlich neun Stunden pro Woche. Es zeige sich, dass ganztägige Betreuungsangebote auch für Grundschulkinder weiter ausgebaut werden müssten.

„Mein Ziel ist, dass alle Kinder und Familien gleichermaßen von einer guten Kindertagesbetreuung profitieren können“, erklärte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD).

Sie verwies auf den Ende vergangenen Jahres vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung. Damit werde die Grundlage für das neue Investitionsprogramm zur Finanzierung der Kinderbetreuung 2017 bis 2020 geschaffen. Es könnten zusätzlich 100.000 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt geschaffen werden.

