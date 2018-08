Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

e-mail

info

Jena (AFP) – In der Debatte über Kindergeldzahlungen für im Ausland lebende Kinder hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, das Thema auf EU-Ebene weiter vorantreiben zu wollen.

Bei einer Diskussionsveranstaltung mit Bürgern in Jena hob Merkel am Dienstag zugleich zur Einordnung hervor, in Deutschland werde für 15 Millionen Kinder Kindergeld gezahlt, davon lebten etwa 270.000 im Ausland und wiederum 30.000 davon seien deutsch.

„Es ist ein wachsendes Problem, aber nicht das vorherrschende Thema“, sagte die Kanzlerin angesichts der teils erregten Debatte in Deutschland in den vergangenen Tagen. „Wir haben fast mehr Sorgen mit dem Missbrauch der Freizügigkeit“, fügte sie hinzu. So würden Menschen „zu unsäglichen Bedingungen“ nach Deutschland in heruntergekommene Immobilien im Ruhrgebiet gelockt, wo dann „eigentlich in jede Richtung Schindluder betrieben wird“. Diesem Missbrauch müsse nachgegangen werden, mahnte Merkel.

Die Zahl der im EU-Ausland lebenden Kinder, die Kindergeld aus Deutschland erhalten, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das weckt Befürchtungen, dass Menschen beispielsweise aus osteuropäischen Ländern gezielt nach Deutschland kommen, um das hiesige und für ihre Verhältnisse hohe Kindergeld zu erhalten.

Die Bundesregierung hatte schon in der vergangenen Legislaturperiode erwogen, die Kindergeldzahlungen an die Lebenshaltungskosten in den jeweiligen Ländern anzupassen. Allerdings verzichtete sie schließlich wegen rechtlicher Bedenken darauf. Die EU-Kommission ist gegen eine solche Indexierung und hält sie für nicht mit EU-Recht vereinbar.





Aufgrund der kürzlich bekannt gewordenen Zahlen zu den Kindergeldzahlungen ins Ausland ist die Debatte über eine Indexierung jedoch erneut in vollem Gange.

jpf/hcy

Video: Zweijährige singt Elvis-Song während einer Autofahrt!