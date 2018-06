Teile diesen Beitrag mit Freunden merken

Berlin (AFP) – Mit einer Druckluftpistole hat ein 34 Jahre alter Mann in Berlin-Friedrichshain eine Siebenjährige leicht verletzt.

Der Mann schoss am Montagabend von einem Balkon in die darunterliegende Straße, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Das Kind zog sich bei dem Vorfall ein Hämatom am Arm zu, das nicht medizinisch behandelt werden musste.

Der Schütze wurde festgenommen und „aufgrund seines psychischen Zustands stationär untergebracht“. Er öffnete allerdings nicht selbst die Tür, weshalb Spezialeinsatzkräfte seine Wohnung stürmten. Dort wurden die Druckluftpistole und Munition gefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.





