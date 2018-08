Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

e-mail

info

Magdeburg (AFP) – Ein Kindergärtner soll in einer Tageseinrichtung in Sachsen-Anhalt Kinder sexuell missbraucht haben.

Gegen den 26-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wurde am Wochenende Haftbefehl erlassen, wie die Polizei Magdeburg am Montag mitteilte. Gegen den Mann war am Freitag Anzeige erstattet worden. Noch am selben Tag wurde er vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Magdeburg wurde anschließend Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen.

Aus Gründen des Opferschutzes machte die Polizei keine weiteren Angaben.

hex/cfm