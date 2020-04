Leipzig (AFP) – Nach zwei Wochen erlaubt die Universitätsklinik Leipzig werdenden Vätern wieder den Zutritt zum Kreißsaal. Die Lockerung folge aus einer Neubewertung der Corona-Lage, teilte das Krankenhaus in der sächsischen Stadt am Dienstag mit. Eine Begleitperson sei unter Einhaltung strikter Schutzmaßnahmen nun wieder bei der Geburt zugelassen. Das allgemeine Besuchsverbot bleibe aber bestehen.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen bundesweit verboten, die Kompetenz dafür liegt bei den Bundesländern. Die Regelungen sind leicht unterschiedlich, in einigen Punkten haben Einrichtungen auch Entscheidungsspielraum. Daher gibt es in Kliniken teils unterschiedliche Herangehensweisen, etwa was die Frage von Geburtsbegleitung angeht.

Die Leipziger Universitätsklinik begründete ihr Verbot sowohl mit dem allgemeinen Infektionsrisiko für Patienten und Mitarbeiter als auch mit dem allgemeinen Mangel an Schutzausrüstung. Die Versorgungslage habe sich inzwischen aber „etwas entspannt“, hieß es.

Darüber hinaus seien bei dem seit rund zwei Wochen obligatorisch stattfindenden Corona-Tests bei allen Neuaufnahmen am Klinikum noch keine Infektionen festgestellt worden. Auch daher erfolge nun eine Neubewertung der Lage. Die Einschätzung könne sich aber jederzeit wieder ändern. Im Fall des Leipziger Universitätsklinikums hatte auch ein Vater gegen das Begleitverbot geklagt. Er scheiterten aber vor dem Verwaltungsgericht der Stadt in erster Instanz.

