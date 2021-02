Bundesgerichtshof verwirft Revision gegen Urteil von Dresdner Landgericht

Karlsruhe (AFP) – Ein gegen einen Mann in Sachsen verhängtes Urteil wegen Mordes an seinen beiden kleinen Kindern ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf nach Angaben vom Montag die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Dresden. Laut BGH war kein Rechtsfehler feststellbar.

Der Angeklagte war im Mai vergangenen Jahres zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn außerdem des Mordversuchs an seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau schuldig. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren weitestgehend ausschließt.

Im Mai 2019 hatte der damals 55-Jährige seine zweijährige Tochter und seinen fünfjährigen Sohn in seiner Dresdner Wohnung auf grausame Weise getötet. Nach Auffassung der Richter wollte der Angeklagte mit dem Tod der Kinder seine Ehefrau bestrafen, die sich von ihm getrennt hatte. Auch die Frau wollte er töten, was aber an deren Gegenwehr und wegen des Eingreifens von Passanten misslang.

hex/cfm