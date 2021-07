Todesursache und Todeszeitpunkt noch unklar

Köln (AFP) – In Köln hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen eines toten Neugeborenen in einer Babyklappe aufgenommen.

Der männliche Säugling wurde am Vormittag in der Klappe eines Frauenhauses im Stadtteil Bilderstöckchen gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach stellte ein Notarzt wenig später den Tod des Babys fest. Wie der Säugling starb und ob er zum Zeit seiner Geburt lebte und lebensfähig war, soll den Angaben zufolge bei einer Obduktion geklärt werden.

Die Polizei bat um Hinweise. Dabei geht es um mögliche Beobachtungen rund um die Ablage des Babys in der Babyklappe des Frauenhauses. Auch fragt die Polizei, wer vielleicht eine Frau kennt, welche bisher offenbar schwanger war, nun aber kein Baby hat. Hinweise werden unter 0221/229-0 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de erbeten.

