Koalition will Gesetz gegen Kinderehen noch vor der Sommerpause verabschieden

Berlin (AFP) – Die große Koalition will das Gesetz gegen Kinderehen noch vor der parlamentarischen Sommerpause unter Dach und Fach bringen. Nach der geplanten Kabinettsbefassung in der kommenden Woche sollen die Koalitionsfraktionen am 25. April eine entsprechende Gesetzesinitiative beschließen, wie die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Eva Högl, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag sagte.

Die Neuregelung soll Ende Juni vom Bundestag beschlossen werden und am 7. Juli den Bundesrat passieren. Mit der Neuregelung sollen Ehen unter 16 Jahren stets als nichtig eingestuft werden. Ehen zwischen 16 und 18 Jahren sollen durch Familiengerichte aufgehoben werden können.

„Es ist gut, dass der Gesetzentwurf zu Kinderehen nun endlich abgeschlossen werden kann“, sagte Högl. „Für uns ist zentral, dass wir ein deutliches Signal in Richtung Kindeswohl und für den Schutz junger Frauen setzen.“ In den jüngsten Verhandlungen der Koalition hätten letzte ausländerrechtliche Fragen geklärt werden können.

Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) sagte der Heidelberger „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Dienstagausgabe), Mädchen aus einer Kinderehe sollten aufenthaltsrechtlich nicht schlechter gestellt werden als Verheiratete. Die große Koalition hatte längere Zeit über das Gesetz beraten, Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits im Februar eine Grundsatzeinigung verkündet.

jp /eha