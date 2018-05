Teile diesen Beitrag mit Freunden pinnen

Heilbronn (AFP) – Ein Mitarbeiter eines Klinikums im baden-württembergischen Heilbronn soll einen Jungen im Grundschulalter sexuell missbraucht haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, befand sich der Junge in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai allein in einem Krankenhauszimmer, als der Bedienstete ihn „im Genitalbereich unsittlich berührt“ haben soll. Als das Kind sich wehrte, ließ der Mann demnach von ihm ab.

Gegen den 33-jährigen Verdächtigen wird nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt. Ihm wurde inzwischen gekündigt.





