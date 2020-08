Erfurt (AFP) – Eine Kindergartengruppe hat in Thüringen bei einem Waldspaziergang drei Kilogramm Marihuana entdeckt.

Die Drogen waren in einer verwitterten Tasche in einem Waldstück in Gebesee im Landkreis Sömmerda versteckt, wie die Polizei am Freitag in Erfurt mitteilte. Die Kinder fanden die Tasche in einem Gebüsch. Darin befanden sich mehrere Tüten mit getrockneten Pflanzenteilen. Daraufhin wurde die Polizei gerufen.

Beamte beschlagnahmten den Fund der „kleinen Spürnasen“ und nahmen Ermittlungen auf.

