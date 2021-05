Kinderärzte warnen vor Impfungen in Schulen und indirekter Impfpflicht

Bundesverband: “Schulbesuch darf nicht an Corona-Impfung geknüpft werden”

Düsseldorf (AFP) – Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt vor Impfungen in den Schulen, wie Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sie fordert.

“Von Impfungen in der Schule halte ich nichts”, sagte der Kinderarzt und BVKJ-Sprecher Axel Gerschlauer der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). “Meine größte Sorge ist, dass Frau Karliczek damit auch eine Impfpflicht durch die Hintertür einführt.”

Der Schulbesuch dürfe nicht an eine Corona-Impfung geknüpft werden, sagte der Arzt der Zeitung. “Hier muss die Politik Wort halten.” Im Übrigen sei eine Impfpflicht für Kinder auch nicht nötig. “Kinder sind keine Corona-Infektionstreiber, und das Risiko, schwer zu erkranken, ist für sie – anders als bei Masern – gering”, sagte Gerschlauer.

Stattdessen seien die Kinderarzt-Praxen gefragt. “Der erste Ansprechpartner sind niedergelassene Kinder- und Jugendärzte. Wir sind die Impfprofis, keiner impft so viel wie wir”, sagte der BVKJ-Sprecher. An zweiter Stelle sehe er die Impfzentren, besonders auf dem Land, wo die Arztdichte nicht so hoch sei wie in den Städten.

fwe