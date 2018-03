Berlin (AFP) – Juso-Chef Kevin Kühnert hat die Einführung einer Kindergrundsicherung gefordert. Die „skandalösen Auswüchse von Kinderarmut“ müssten endlich auf die Tagesordnung, schrieb Kühnert im Düsseldorfer „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe).

In einer Kindergrundsicherung könnten Kindergeld und Kinderfreibetrag gebündelt werden. Es sei „eine Schande“, dass in Deutschland Millionen Kinder mit Ausgrenzungserfahrungen aufwachsen müssten. Eine Kindergrundsicherung, die dann mit dem Einkommen der Eltern von diesen versteuert würde, werde „diejenigen stärken, die unsere Unterstützung am nötigsten haben“, argumentierte Kühnert.

Scharfe Kritik übte er an den Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der gesagt hatte, Hartz IV bedeute nicht Armut. Der Juso-Chef warf Spahn vor, mehr „an abstrakten Begriffsdefinitionen“ interessiert zu sein „als an konkreten Verbesserungen für Millionen Menschen“.



