Dass diese drei Euro weniger als ein Drittel der notwendigen Schulbuchkosten decken, kritisierte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) als „planwidrige Regelungslücke“. Schließlich müsse der Gesetzgeber „das gesamte menschenwürdige Existenzminimum einschließlich der Kosten des Schulbesuchs sicherstellen“, heißt es in einem am Montag in Celle veröffentlichten Urteil. (Az. L 11 AS 349/17)