Hamburg (AFP) – Vor Beginn der Justizministerkonferenz hat sich Hessens Ressortchefin Eva Kühne-Hörmann (CDU) für einen Tabubruch bei der Verfolgung von Kinderpornografie ausgesprochen. Die Justizministerin will Ermittlern erlauben, echte Missbrauchsbilder ins Darknet zu stellen, um nicht aufzufallen, wie der „Spiegel“ am Montag berichtete. So könnten Hintermänner zunächst in Sicherheit gewogen und später überführt werden.

„Es gibt in jüngster Zeit Angebote von Opfern, die ihr bereits im Umlauf befindliches Material zu diesem Zweck zur Verfügung stellen würden“, sagte Kühne-Hörmann dem Magazin. „Dafür wäre ich offen, wenn es im Einzelfall nutzt, diese Plattformen zu zerschlagen.“

Verdeckte Ermittler stoßen im Darknet, in dem jeder anonym unterwegs ist, bisher an Grenzen. In der Regel verlangen Betreiber entsprechender Foren sogenannte Keuschheitsproben. Nutzer müssen selbst kinderpornografisches Material hochladen, um auf Dauer angemeldet zu bleiben. Deutschen Ermittlern ist das nicht erlaubt, sie machen sich damit strafbar.





Auf der zweitägigen Justizministerkonferenz, die am Mittwoch im thüringischen Eisenach beginnt, wollen mehrere Länder eine Gesetzesinitiative voranbringen, die Ermittlern computergeneriertes Material erlaubt. Kühne-Hörmann geht einen Schritt weiter, indem sie auch echte Opferbilder grundsätzlich für zulässig hält.

