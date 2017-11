Bielefeld (AFP) – Nach dem gewaltsamen Tod einer dreifachen Mutter in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen ist Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts gegen den Lebensgefährten erlassen worden.

Der 36-Jährige aus dem Raum Hannover soll seinem Opfer am Samstag mit einem Messer insgesamt 17 Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Bielefeld mitteilten. Zwei Stiche waren laut Obduktion tödlich. Die 35-Jährige verblutete.

Polizeibeamte fanden die Frau tot im Hausflur eines Mehrfamilienhauses, nachdem mehrere Hausbewohner die Polizei informiert hatten. Zunächst hatte die Polizei berichtet, der zehnjährige Sohn der Frau habe die Beamten alarmiert, was sich im Nachhinein aber nicht bestätigte.







Der 36-jährige Lebensgefährte hielt sich zu dem Zeitpunkt mit zwei weiteren Kindern in dem Haus auf. Nach Angaben der Polizei vom Wochenende ist er der Vater eines der drei Kinder des Opfers. Zu den Hintergründen der Tat wurden weiterhin nichts bekannt.

