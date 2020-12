Familienministerin: Aktuell bis zu 480 Beratungen am Hilfetelefon pro Woche

Berlin (AFP) – Familienministerin Franziska Giffey (SPD) rechnet an den Weihnachtstagen im Corona-Lockdown mit einer Zunahme an häuslicher Gewalt.

In der Zeit des ersten Lockdowns seien die Zahlen um etwa 25 Prozent gegenüber 2019 gestiegen, „auffällig war es an den Osterfeiertagen“, sagte Giffey den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag. „Ich fürchte, an Weihnachten erleben wir das wieder.“

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ mache zurzeit „bis zu 480 Beratungen in der Woche zu häuslicher Gewalt – das ist etwas weniger als im Frühling“, sagte die Ministerin den Zeitungen. Sie gehe allerdings davon aus, dass es „ein deutlich größeres Dunkelfeld“ gebe. Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr sind Schulen und Kitas derzeit geöffnet.

