Giffey fordert zwei Corona-Tests pro Woche für Kita-Personal

Ministerin sieht dringenden Handlungsbedarf

Berlin (AFP) – Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) dringt auf den umfassenden Einsatz von Schnelltests an Kitas, um deren Wiederöffnung zu ermöglichen. “Unsere Empfehlung ist hier ganz klar: Mindestens zweimal pro Woche sollte getestet werden”, sagte Giffey am Montag nach Beratungen des sogenannten Corona-Kita-Rats. Gelten soll dies demnach für etwa 800.000 Menschen, neben den Kita-Beschäftigten auch für Tagesmütter und -väter.

Giffey sprach in diesem Zusammenhang von einer “Überbrückungsstrategie” für die Zeit bis Mai, wenn Erzieherinnen und Erzieher mit einem Zugang zu Corona-Schutzimpfungen rechnen könnten. Es bestehe hier “dringender Handlungsbedarf”, sagte die Ministerin. Sie forderte die Bundesländer auf, eine solche Teststrategie insbesondere mit für den Selbsttest geeigneten Schnelltests umzusetzen, damit Kitas möglichst bald von den geltenden Einschränkungen befreit werden könnten.

Beschäftigte in Kitas und in der Kindertagespflege sind ebenso wie Lehrerinnen und Lehrer in der Corona-Impfverordnung, deren überarbeitete Fassung an diesem Montag in Kraft getreten ist, der Gruppe mit “erhöhter Priorität” zugeordnet. Dies ist die dritte Gruppe, der eine Corona-Schutzimpfung angeboten wird.

bk/noe