Gericht empfiehlt Einigung in Erbrechtsstreit um Facebook-Account

Berlin (AFP) – Der Gerichtsstreit zwischen Facebook und der Mutter einer verstorbenen Nutzerin des sozialen Netzwerks ist vor dem Berliner Kammergericht vorläufig ohne Ergebnis geblieben.

Das Berliner Kammergericht empfahl den Streitparteien in einer Berufungsverhandlung am Dienstag nach Angaben einer Gerichtssprecherin eine Einigung. Die Klägerin fordert von Facebook die Herausgabe der Nutzerdaten ihrer Tochter. Sie erhofft sich Informationen über die Todesumstände der damals 15-Jährigen.

Das Gericht gab beiden Seiten 14 Tage Zeit, um sich auf einen Kompromiss zu verständigen. Der Vorsitzende Richter schlug vor, die Daten der Klägerin geschwärzt zur Verfügung zu stellen. Der Sprecherin zufolge waren die Parteien jedoch uneins, in welchem Umfang die Daten geschwärzt werden müssten.

Sollte keine Einigung erzielt werden, will das Kammergericht am 30. Mai entscheiden, ob das erstinstanzliche Urteil zugunsten der Mutter Bestand hat.

Darin hatte das Kammergericht Mitte Dezember geurteilt, dass die Eltern des Mädchens als deren Erben auch ein Recht auf die Zugangsdaten zum Facebook-Account ihrer Tochter haben. Eine Tendenz, ob er dabei bliebe, gab der Vorsitzende Richter im Berufungsverfahren nicht zu erkennen.

Das Kind der Klägerin war im Alter von 15 Jahren vor eine U-Bahn geraten und getötet worden. Die Umstände sind unklar, weshalb die Eltern hoffen, in dem Facebook-Account Hinweise auf mögliche Suizidabsichten zu finden. Hinzu kommt, dass der U-Bahnfahrer von den Eltern Schmerzensgeld und Schadensersatz für den Verdienstausfall während seiner Krankschreibung fordert.

Facebook jedoch erkannte das erste Urteil nicht an und strengte das Berufungsverfahren an. Zudem klagte das Unternehmen gegen ein vom Landgericht Berlin verhängtes Zwangsgeld in Höhe von 25.000 Euro, mit dem die Mutter die Herausgabe der Nutzerdaten ihrer Tochter durchsetzen wollte.

Im Berufungsverfahren setzte das Gericht die Entscheidung über das Zwangsgeld aus, bis in der Hauptsache geurteilt ist. Anders als die erste Instanz bezweifelte aber der Vorsitzende Richter, dass der Vertrag zwischen Facebook und einem Nutzer auch über den Tod des Nutzers hinaus Bestand hat. In diesem Fall gäbe es für die Hinterbliebenen gar keine Rechte an einem Account zu vererben.

Ferner steht nach Auffassung des Gerichts in Frage, was es zu erben gäbe. Hinterbliebene sollten schließlich nicht den Account aktiv weiterführen. Daher gehe es in dem Rechtsstreit eher darum, ob Hinterbliebene Auskunftsansprüche geltend machen könnten.

