Fünfjähriger Junge bei Treppensturz in Thüringen tödlich verunglückt

Suhl (AFP) – Bei einem tragischen Unfall in Thüringen ist ein fünfjähriger Junge gestorben.

Der 42 Jahre alter Vater stürzte am Samstagabend in der Wohnung der Familie in Bischofrod eine Treppe hinunter und riss den Jungen mit sich, wie die Polizei in Suhl am Montag mitteilte. Das Kind verletzte sich beim Aufprall auf den Boden so schwer am Kopf, dass es trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche der Mutter noch im Haus starb.

Auch ein Notarzt konnte den Jungen nicht mehr retten. Die Kriminalpolizeiinspektion prüft den Verdacht einer fahrlässigen Tötung.

