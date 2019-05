Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail



Die Polizei in Gütersloh ging heute mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Medien.

Kreis Gütersloh / Halle (FK) – In einer Fundsache an einem Waldstück in Halle wurde Mitte Februar 2019 eine Micro SD-Karte mit kinderpornographischen Dateien gefunden.

Bei der Auswertung wurde festgestellt, dass auf der Karte von dem unbekannten Tatverdächtigen mit einer GoPro selbst erstellte Filme gespeichert sind. Darauf ist auf einem Teil der Filme der unbekannte Tatverdächtige zu sehen. Darüber hinaus gibt es Filmsequenzen auf denen ein sexueller Missbrauch gefilmt wurde.

Der unbekannte Tatverdächtige ist mit einem E-Bike der Marke Kalkhoff, Farbe schwarz, unterwegs. Wer kann Hinweise auf die Identität des unbekannten Tatverdächtigen geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

1

2

3

Bilder © Polizei Gütersloh