Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

e-mail

info

Essen (AFP) – Sorgen um das Wohl eines Säuglings haben am Montag und Dienstag eine umfangreichen Suchaktion der Behörden in Essen ausgelöst. Wie die Essener Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Montagabend ein Alarm an der Babyklappe eines Krankenhauses ausgelöst. Mitarbeiter hätten den Übergabekasten im Anschluss jedoch leer vorgefunden.

Anlass zur Sorge gaben Beobachtungen, wonach ein Paar mit einem tragbaren Kindersitz auf einen benachbarten Friedhof ging. Ein ähnlich aussehendes Paar wurde später ohne den Sitz gesehen. Die Behörden befürchteten nach eigenen Angaben, das Kind könnte auf dem Friedhof abgelegt worden sein. Beamte suchten noch am Abend den Friedhof mit Hunden ab. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera stieg auf.

Am Mittwochmittag stellte die Polizei die Suche wieder ein, weil es an Hinweisen fehlte, das Kind könne ausgesetzt worden sein. Die Essener Babyklappe richtet sich an verzweifelte Eltern in einer Notlage. Sie erhalten bei der Abgabe ihres Kinds einen mehrsprachigen Infozettel. Darin erfahren sie, dass ihr Kind mindestens acht Wochen versorgt wird. Meldet sich niemand, wird anschließend ein Adoptionsverfahren eingeleitet.

sh/cfm

Im Video: Der Tauchreflex von Babys ist absolut faszinierend