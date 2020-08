Lüneburg (AFP) – Nach dem Fund einer Babyleiche im niedersächsischen Bardowick haben die Ermittler Ergebnisse der Obduktion veröffentlicht.

Wie die Polizei in Lüneburg am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen zum Termin geborenen Jungen, der mindestens einen Tag lebte. Demnach wurde der Säugling vor mindestens einer bis maximal dreieinhalb Wochen geboren und wenig später abgelegt.

Der Leichnam war am Dienstag auf einem Grundstück von einem 49-Jährigen und einer 52-Jährigen bei Malerarbeiten an einem Schuppen entdeckt worden. Er war laut Polizei in zwei Handtücher gewickelt und befand sich in einem Plastiksack.

Zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben. Auf die Eltern hatte sie keine Hinweise. Die Beamten baten daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wo gab es in den vergangenen Wochen eine hochschwangere Frau, welche offenkundig zwischenzeitlich entbunden hat, der Verbleib des Neugeborenen aber ungeklärt scheint? Anwohner, die in den vergangenen Wochen entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

