Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln – Polizei sucht Zeugen

Bonn (AFP) – In der Nähe von Bonn ist ein Elfjähriger durch Geschosse einer Luftdruckwaffe verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Junge am Donnerstagabend in ein Krankenhaus in Siegburg eingeliefert und später nach Bonn verlegt, wo er noch in der Nacht zum Freitag operiert wurde.

Er war demnach am Donnerstagnachmittag zunächst mit anderen Kindern in dem Dorf Bockeroth unterwegs und kehrte schließlich mit Verletzungen am Oberkörper nach Hause zurück. Eine Mordkommission nahm in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf, die Polizei suchte nach Zeugen des Geschehens.

