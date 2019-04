Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Freiburg (AFP) – Auf einem Traktor mit Güllefass ist ein Elfjähriger in Baden-Württemberg unterwegs gewesen.

Am Mittwochnachmittag wurde der Junge bei Bad Säckingen von einer Polizeistreife angehalten, wie die Beamten am Donnerstag in Freiburg mitteilten.

Da der Elfjährige noch nicht strafmündig ist, muss er keine Strafe befürchten. Sein Vater muss sich als Fahrzeughalter allerdings verantworten.

ald/cfm