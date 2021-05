Ehepaar im Saarland wegen Verdachts auf Handel mit Babys festgenommen

Verdächtige sollen schwangere Frauen aus Bulgarien nach Griechenland gebracht haben

Saarbrücken (AFP) – Im saarländischen Neunkirchen ist ein Ehepaar festgenommen worden, das mit Neugeborenen gehandelt haben soll.

Sie werden verdächtigt, als Mitglieder einer kriminellen Bande mindestens acht hochschwangere Frauen aus Bulgarien nach Griechenland gebracht und die Babys nach der Entbindung zum Weiterverkauf an andere Bandenmitglieder übergeben zu haben, wie die Polizei in Saarbrücken am Montag mitteilte. Den Frauen soll Geld versprochen worden sein.

Bulgarische Behörden hatten den 58-jährigen Bulgaren und seine 51 Jahre alte Frau mit einem Europäischen Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben.

Polizisten des Dezernats für Zielfahndung hätten ihren Aufenthaltsort “im Rahmen unfangreicher Ermittlungen” herausbekommen, teilte die Polizei weiter mit. Als das Ehepaar am Donnerstagabend mit einem Auto durch die Neunkirchener Innenstadt gefahren sei, hätten Beamte die Verfolgung aufgenommen und sie gestoppt. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

