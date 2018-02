Deggendorf (AFP) – Das Landgericht Deggendorf hat einen ehemaligen katholischen Priester wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 108 Fällen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt.

In dem am Donnerstag verkündeten Urteil ordnete das Gericht für den als vermindert schuldfähig eingestuften früheren Geistlichen vor Haftantritt die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie an, wo er therapiert werden soll. Außerdem behielt sich das Gericht vor, nach der für “viele, viele Jahre” erwarteten Behandlung und dann folgenden Haft eine anschließende Sicherungsverwahrung anzuordnen.

Das Urteil stützte sich auf die Aussagen von zwei Missbrauchsopfern und ein Geständnis des bereits einschlägig vorbestraften Angeklagten. In seinem Amt als Priester habe sich der Mann stets das Vertrauen streng gläubiger Familien und von deren Kindern erschlichen und dann diese Kinder missbraucht, urteilte das Gericht. Alle Verfahrensbeteiligten inklusive der Verteidigung hatten neben einer langjährigen Haftstrafe auch die Unterbringung des 53-Jährigen in der Psychiatrie gefordert.





Der Mann soll über sieben Jahre zwei Brüder missbraucht haben, die zu den mutmaßlichen Tatzeiten zehn bis 14 Jahre alt waren. Außerdem soll er eine 18 Jahre alte Frau aus seinem Bekanntenkreis zu vergewaltigen versucht haben und sich an drei weiteren Kindern vergangen haben.

Die Taten soll der Mann in Österreich, Italien, Polen, der Schweiz, im Raum Mainz und im Landkreis Deggendorf begangen haben.

ran/cfm