Kindermissionswerk rät wegen Corona-Pandemie von Hausbesuchen ab

Aachen (AFP) – Die Heiligen drei Könige sollen angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr kontaktlos den Segen zu den Menschen bringen.

„Wir empfehlen den Sternsingergruppen, in der jetzigen Situation auf einen Besuch der Menschen an den Haustüren zu verzichten“, erklärten der Präsident des Kindermissionswerks Die Sternsinger, Pfarrer Dirk Bingener, und der Bund der Deutschen katholischen Jugend am Mittwoch in Aachen und Düsseldorf.

Statt der traditionellen Besuche an der Haustür soll es in den bundesweit rund 10.000 teilnehmenden Pfarreien ein kontaktloses Sternsingen geben, empfehlen die Träger der Spendenaktion. Dies solle mit per Post verschickten oder verteilten Segensbriefen und -paketen gelingen, auch digitale Sternsingerbesuche seien möglich.

Die an die biblischen Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar angelehnten Sternsinger sind weltweit eine Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. In Deutschland sammelten Sternsinger zu Beginn dieses Jahres rund 52,4 Millionen Euro für soziale Projekte.

Bei ihren Hausbesuchen schreiben die Sternsinger üblicherweise 20*C+M+B+ sowie das aktuelle Jahr mit gesegneter Kreide an die Türen. Die Buchstaben stehen dabei nicht für die Anfangsbuchstaben der biblischen Könige, sondern für das Lateinische Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus.

ran/cne