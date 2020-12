Am heutigen Sonntagmorgen, haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder, über weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Coronalage beraten. Ihre Entscheidung fiel schnell und sehr deutlich aus – ein kompletter Lockdown, bereits ab der kommenden Woche.

Bund und Länder sind sich einig, die aktuelle Corona-Lage ist ernst. Zu ernst, um bis nach Weihnachten mit weiteren Maßnahmen zur Eindämmung zu warten. Der neue Maßnahmenkatalog umfasst, wie bereits beim Lockdown im Frühjahr, Schließungen der Geschäfte, Kitas und Schulen, sowie strenge Kontaktbeschränkungen. Damit hoffen die Kanzlerin und die Länderchefs, die beunruhigenden Infektionszahlen ähnlich effizient, wie im Frühjahr, eindämmen zu können.

Strenger bundesweiter Lockdown ab Mittwoch

Ab Mittwoch (16.12.2020) müssen alle Geschäfte, welche nicht dringlich für den täglichen Bedarf benötigt werden, schließen. Diese Maßnahme betrifft den Großteil der Einzelhändler. Die Grundversorgung bleibt sichergestellt. Jedoch kann es in Geschäften, die neben Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs, auch Non-Food-Artikel anbieten, zu Verkaufsverboten einzelner Warengruppen kommen.

Während des Lockdowns geöffnete Geschäfte

Einzelhandel des täglichen Bedarfs Dienstleistungen täglicher Bedarf Sonstiges Direktvermarktung von Lebensmittel (Hofmärkte) Banken Weihnachtsbaumverkaufsstellen Discounter und Lebensmittelhändler KFZ- Werkstätte Großhandel Fahrradwerkstätte Getränkemärkte Hörgeräteakustiker Drogerien Poststellen Tier- und Futtermittel-Märkte Optiker Apotheken Reinigungen Reformhäuser Waschsalons Wochenmärkte Tankstellen Sanitätshäuser

Einrichtungen der medizinischen Versorgung, wie Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, sowie Podologie und Fußpflege, bleiben ebenfalls geöffnet.

Schulen und Kitas schließen bundesweit

Die Länder einigten sich ebenfalls darauf, ab dem 16.12. alle Schulen, sowie Kindertagesstätten, zu schließen. Jedoch anders als im Frühjahr, steht nun allen Eltern bei Bedarf eine Notbetreuung für ihr/e Kind/er zur Verfügung. Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, dürfen die Kita und Schule besuchen. Der Appell an alle lautet: Die Eltern, die die Möglichkeit haben, sollen ihre Kinder selbst betreuen. Dazu sollen Arbeitgeber entweder bezahlten Urlaub, oder die Arbeit im Home-Office ermöglichen. Die Präsenzpflicht an Schulen wird aufgehoben und die Weihnachtsferien verlängert. Neuer Zeitraum der Weihnachtsferien ist nun 16.12.2020 bis 10.01.2021.

Wichtig: Die Schulpflicht ist nicht aufgehoben. Außerhalb der Ferienzeiten gilt sie weiter. Gelernt wird in Form von Home-Schooling (Distanzunterricht).

Arbeitgeber sollen Betriebsferien in Betracht ziehen

Ein weiterer dringender Appell ging an alle Arbeitgeber. Auch sie müssten ihren Teil dazu beitragen, die schwierige Coronalage in den Griff zu bekommen. Dazu sollten überall dort wo es möglich ist, Betriebsferien bis zum 10. Januar in Betracht gezogen werden. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Arbeitgeber angehalten, Home-Office zu ermöglichen und großzügig umzusetzen.

Die bisher geltenden Regelungen in der Gastronomie bleiben erhalten

Für die Gastronomie ändert sich indessen nichts. Der Verkauf der Speisen für den Außer-Haus-Verzehr bleibt gestattet. Das Verzehren in unmittelbarer Nähe, oder direkt beim Gastronom, bleibt verboten. Auch Lieferdienste dürfen weiter angeboten und ausgeführt werden. Dabei soll nochmal verstärkt auf die A-H-A Regeln und genügend Schutz geachtet werden.

Kontaktbeschränkungen werden für die Weihnachtstage gelockert

Die Kontaktbeschränkungen von 2 Haushalten und höchstens 5 Erwachsenen über 14 Jahren, bleiben bestehen. Für die Weihnachtstage vom 24. – 26. Dezember, gibt es jedoch eine Ausnahmeregelung. An diesen drei Tagen darf sich ein Hausstand mit 4 Verwandte aus direkter, erster Linie, treffen. Diese 4 Verwandten müssen nicht aus einem gemeinsamen Hausstand stammen. Zu Verwandten aus der ersten Linie zählen, Eltern, Großeltern und Geschwister mit ihren Kindern. Auch Lebensgefährten und Partner, die nicht im selben Hausstand leben, dürfen sich treffen. Kinder im Alter unter 14 Jahren werden grundsätzlich nicht gezählt.

An Silvester soll es keine Partys geben

Für Silvester hingegen gibt es keine Ausnahmeregelung. Ganz im Gegenteil, es ist dringend zu vermeiden, dass sich größere Menschenansammlungen bilden. Daher gibt es für die Silvesternacht für alle öffentlichen Plätze ein Ansammlungs- und Versammlungsverbot. Treffen darf sich ein Hausstand, mit einem weiteren. Jedoch höchstens 5 erwachsene Personen. Kinder unter 14 Jahren werden auch hier nicht gezählt. Feuerwerke sollen nicht stattfinden. Daher wird es ein generelles Verkaufsverbot für jede Form von Feuerwerks-Artikeln geben.

Mehr Schutz für Alten- und Pflegeheime

Um die hohen Sterblichkeitsraten in Alten- und Pflegeheimen zu minimieren, setzt der Bund mit den neuen Regelungen auf mehr Sicherheit. Ab sofort soll das gesamte Personal mehrmals wöchentlich durch Schnelltests auf das Virus getestet werden. Der Bund stellt zusätzliche FFP2-Masken zur Verfügung und will so die Bewohner besser schützen. Weihnachten soll gerade für die ältere Generation nicht einsam stattfinden. Jedoch wird der Besuch auf Familienangehörige begrenzt. Diese müssen sich ebenfalls einem Corona-Schnelltest unterziehen. Die Maßnahmen gelten unisono für die ambulante Pflege.

Anfang Januar wird neu beraten

Dieses Maßnahmenpaket gilt bis zum 10. Januar 2021. Anfang Januar wollen Bund und Länder, unter Einbeziehung der dann aktuellen Lage, neu beraten. Ob der Lockdown wirklich am 10. Januar endet ist zum jetzigen Zeitpunkt also völlig ungewiss. Eine mögliche Verlängerung der Maßnahmen, hält sich die Politik offen.