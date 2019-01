Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Karlsruhe (AFP) – Die seit Jahren umstrittenen Hartz-IV-Sanktionen beschäftigen am Dienstag nun auch das Bundesverfassungsgericht. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe prüft in einer mündlichen Verhandlung, ob die möglichen Leistungskürzungen verfassungsgemäß sind. Ein Überblick über die Sanktionspraxis beim Arbeitslosengeld II und die in dem Verfahren zu klärenden rechtlichen Fragen:

WELCHE SANKTIONEN SIND BEI HARTZ-IV-LEISTUNGEN MÖGLICH?

Das Arbeitslosengeld II kann gekürzt werden, wenn Hartz-IV-Empfänger gegen bestimmte Pflichten verstoßen. Eine Kürzung von zehn Prozent des Regelsatzes droht etwa, wenn ein Termin beim Jobcenter nicht eingehalten wird. Wer eine als zumutbar eingestufte Arbeit ablehnt, muss mit 30 Prozent weniger Geld rechnen. Bei der Ablehnung einer zweiten Stelle innerhalb eines Jahres werden 60 Prozent gestrichen. Bei weiteren Verstößen kann das Arbeitslosengeld II sogar komplett wegfallen.

Für junge Menschen unter 25 Jahren sind die Sanktionsregeln noch schärfer. Lehnen sie eine zumutbare Arbeit ab, wird der Regelsatz gleich ganz gestrichen. Die Kürzungen gelten in allen Fällen für jeweils drei Monate. Der Regelsatz beim Arbeitslosengeld II liegt momentan für Alleinstehende bei 424 Euro im Monat für Alleinstehende. Ein Paar bekommt 764 Euro. Bei Kindern erhöhen sich die Hartz-IV-Leistungen.

WIE OFT KOMMT ES ZU SANKTIONEN?

Im Jahr 2017 sprachen die Jobcenter nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 950.000 Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger aus. Mehr als drei Viertel davon entfielen allerdings auf die niedrigste Sanktionsstufe von zehn Prozent Abzug, weil Termine nicht eingehalten wurden.

WIESO MUSS SICH DAS VERFASSUNGSGERICHT MIT DEN HARTZ-IV-SANKTIONEN BEFASSEN?

Das Sozialgericht Gotha rief das höchste deutsche Gericht an, weil es die Sanktionsregeln für verfassungswidrig hält. Hintergrund ist der Fall eines Arbeitslosen, dessen Leistungen gekürzt wurden. Das Sozialgericht begründete seine Einschätzung vor allem damit, dass durch die Kürzungen in das „Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum“ eingegriffen werde. Der Gesetzgeber habe dieses Minimum durch die Höhe des Regelbedarfs fixiert – und dieses darf damit nach Ansicht der Gothaer Richter nicht unterschritten werden.

Das Gericht sah zudem Verstöße gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit, weil eine sanktionierte Arbeitspflicht die Wahlfreiheit beeinträchtige. Die Richter warfen zudem die Frage auf, ob nicht gegen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit verstoßen werde, wenn mit den Sanktionen die Gesundheit der Hartz-IV-Empfänger gefährdet werde.

BESCHÄFTIGT SICH DAS VERFASSUNGSGERICHT ERSTMALS MIT HARTZ IV?

Nein, bereits 2010 erklärte das Gericht die damaligen Hartz-IV-Leistungen für verfassungswidrig. Die Vorschriften erfüllten nicht den „verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimus“, entschieden die Richter vor rund neun Jahren. Sie gaben dem Gesetzgeber auf, die Sätze neu zu berechnen. Im Jahr 2014 stufte das Gericht die neuen Regelleistungen als „derzeit noch“ verfassungsgemäß ein.

In dem neuen Verfahren geht es nun aber vor allem um die Sanktionsmöglichkeiten. Die vorgelegte Verhandlungsgliederung macht bereits deutlich, dass die Richter die derzeitige Praxis sehr genau hinterfragen werden. Sie wollen unter anderem wissen, wie geeignet die Maßnahmen überhaupt für die angestrebten Ziele sind, wie auf Härtefälle reagiert wird und wie sich Kürzungen ganz konkret auf die betroffenen Menschen auswirken.

Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.

