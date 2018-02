Berlin (AFP) – Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) hat für die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehenen Verbesserungen für Familien und Kinder geworben. Geplant sei, das Kindergeld und den Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen zu erhöhen, sagte Barley am Freitag bei einer Debatte im Bundestag über das sogenannte Elterngeld Plus. Auch sei geplant, die Kinderfreibeträge anzupassen.

“Wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Leistungsfeindlichkeit in diesem Bereich endlich abgebaut wird”, fügte Barley hinzu. So dürfe es nicht mehr sein, dass wie bisher “von heute auf morgen” 170 Euro Kinderzuschlag wegfielen, weil man einen Euro mehr verdiene. “Das ist so ziemlich das Leistungsfeindlichste, was wir in unserem Recht haben”, kritisierte die geschäftsführende Ministerin und kündigte an, Union und SPD würden dies ändern.

Barley verwies zudem auf geplante Verbesserungen in der Kinderbetreuung, sowohl in Kitas als auch durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder – “ein Meilenstein für die Familienpolitik”. Insgesamt sehe der Koalitionsvertrag sehr viel vor, “das gut ist für Familien und Kinder”, warb Barley. “Er ist es definitiv wert, umgesetzt zu werden.”





Die Familienministerin unterrichtete das Parlament über das Elterngeld Plus für Mütter und Väter in Teilzeit-Arbeit. Seit Einführung der Leistung 2015 hat sich die Zahl der Antragsteller nach Ministeriumsangaben auf 28 Prozent mehr als verdoppelt.

Mit dem Elterngeld Plus können Mütter und Väter, die in Teilzeit in ihren Job zurückkehren, 24 Monate lang Elterngeld beziehen, allerdings halbieren sich die monatlichen Ansprüche. Darüber hinaus können Eltern den sogenannten Partnerschaftsbonus beantragen, wenn sie gleichzeitig vier Monate lang in Teilzeit arbeiten.

jpf/cha