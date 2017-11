Eine solche Abhörfunktion wird häufig als Babyphonefunktion oder Monitorfunktion bezeichnet. Der Appbesitzer kann bestimmen, dass die Uhr ohne Wissen des Trägers eine beliebige Telefonnummer anruft. So wird der Appbesitzer in die Lage versetzt, unbemerkt die Gespräche des Uhrenträgers und dessen Umfeld abzuhören. Eine derartige Abhörfunktion ist in Deutschland verboten.