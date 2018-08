Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Berlin (AFP) – Das Bundesarbeitsministerium will im Streit mit der bayerischen Landesregierung über das geplante Familiengeld weiter nach einer Einigung suchen. „Wir sind gesprächsoffen“, sagte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums am Montag in Berlin. Es solle verhindert werden, dass Zahlungen an Haushalte mit Anspruch auf Grundsicherung im Nachhinein wieder zurückgefordert werden müssten.

Der Bund ist der Meinung, dass das Familiengeld anders als von der bayerischen Staatsregierung geplant auf Sozialleistungen wie Hartz IV angerechnet werden muss. Die Pläne Bayerns sehen vor, dass für ein- und zweijährige Kindern, die ab dem 1. Oktober 2015 geboren wurden, ab dem 1. September 250 Euro pro Monat gezahlt werden. Ab dem dritten Kind sollen es 300 Euro sein. Das Familiengeld soll unabhängig vom Einkommen gewährt werden.

Die bayerische Landesregierung beharrte auf ihrer Position. Eine Anrechnung des Familiengeldes auf Hartz-IV-Zahlungen werde es nicht geben, betonte Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) im Bayerischen Rundfunk. Juristisch sei alles geklärt. „Wir haben vorher extra mit den Rechtsexperten der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen gesprochen, um wirklich auszuschließen, dass es angerechnet werden kann“, sagte Schreyer.

Das sieht der Bund anders. Deshalb könnte den Empfängern des künftigen Familiengeldes eine Kürzung ihrer Hartz-IV-Leistungen drohen.

Die bayerische FDP kritisierte das Familiengeld als „teures Wahlkampfgeschenk der CSU“. Den Familien würden offensichtlich falsche Versprechungen gemacht. „Denn es ist nicht klar, ob das Geld auf andere Sozialleistungen angerechnet wird oder nicht“, kritisierte FDP-Landeschef Daniel Föst. Die bayerische Landtagswahl findet am 14. Oktober statt.





