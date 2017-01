Berliner Polizisten erweisen sich als Retter für Baby

Berlin (AFP) – Das rasche Handeln zweier Polizisten hat einem Säugling in Berlin womöglich das Leben gerettet.

Während einer Streifenfahrt fiel den Beamten in der Nacht zum Samstag ein winkendes Paar am Straßenrand auf, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte. Die 30-jährige Frau und ihr gleichaltriger Partner erklärten, dass ihr Baby nicht mehr atme und sich nicht mehr bewege.

Die Polizisten alarmierten sofort den Rettungsdienst, erkannten aber zugleich, dass die Situation kein weiteres Warten zuließ. Mit den Eltern und dem erst im Dezember geborenen Jungen im Einsatzwagen fuhren die Beamten direkt ins Krankenhaus. Einer der Polizisten nahm den Kleinen auf seinen Schoß und wollte gerade mit der Reanimation beginnen, als bei dem Jungen Atmung und Bewegungen wieder einsetzten.

Im Krankenhaus wurde der Kleine dann weiter von den Ärzten versorgt. Dem Kind geht es inzwischen wieder gut. Es konnte die Klinik gesund und munter mit seinen Eltern wieder verlassen.

hex/cfm

