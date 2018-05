Teile diesen Beitrag mit Freunden pinnen

Saarbrücken (AFP) – Jede dritte Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst bricht einem Zeitungsbericht zufolge den Dienst vorzeitig ab. Die Abbruchquote liege bei 32 Prozent, berichtete die „Saarbrücker Zeitung“ am Dienstag unter Berufung auf von der Linksfraktion bei der Bundesregierung erfragte Zahlen. Im Westen ist die Quote demnach mit 35 Prozent deutlich höher als im Osten mit 26 Prozent.

Der Bundesfreiwilligendienst startete im Juli 2011 als Ersatz für den Zivildienst, der durch die Aussetzung der Wehrpflicht weggefallen war. In den vergangenen knapp sieben Jahren leisteten dem Bericht zufolge insgesamt 307.372 Menschen diesen Dienst. Dabei brachen demnach zwischen Juli 2011 und März diesen Jahres 98.633 Frauen und Männer vorzeitig ab. Gründe dafür nannte die Bundesregierung dem Bericht zufolge nicht. Die Linken-Abgeordnete Katrin Werner vermutete als mögliche Gründe den Erhalt eines Studienplatzes oder einer Lehrstelle.

Wenn jedoch ein Drittel der Dienstleistenden ihre Stelle vorzeitig aufgebe, „muss auch die Qualität des Dienstes, der Arbeitsbedingungen und des Bildungsprogramms auf den Prüfstand gestellt werden“, forderte sie.





