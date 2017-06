Barley gegen Überwachung von Kindern durch Verfassungsschutz

Berlin (AFP) – Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) hat sich gegen eine Beobachtung von Kindern im islamistischen Umfeld durch den Verfassungsschutz ausgesprochen.

Barley bezeichnete die Forderung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in Berlin als „verfehlten Ansatz“. Kinder müssten vor einem Abgleiten in radikalisierte Gewalt geschützt werden. „Da kann man nicht zuschauen, auch nicht um eigene Erkenntnisse zu gewinnen.“

Herrmann hatte in der vergangenen Woche in einem Zeitungsinterview gefordert, dem Verfassungsschutz auch die Beobachtung Minderjähriger im islamistischen Umfeld zu erlauben. Er rate „dringend“ dazu, die Altersgrenze für die Überwachung durch den Verfassungsschutz in ganz Deutschland fallen zu lassen. Herrmann begründete dies damit, dass auch Minderjährige schon schwere Gewalttaten begangen hätten.

Die große Koalition hatte das Mindestalter für eine Überwachung durch den Verfassungsschutz bereits von 16 auf 14 Jahre gesenkt. Über Herrmanns Forderung wurde auch auf der am Mittwoch zu Ende gehenden Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern in Dresden beraten.

gw/cfm