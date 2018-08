Baby von drogensüchtigen Eltern aus überhitztem Auto befreit

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Dramatische Rettung in letzter Minute: Ein Paar befreit ein Baby aus einem überhitzten Auto – die Eltern des Kindes liegen im Drogenrausch daneben.

Eine kaum zu glaubende Geschichte, welche sich vor ein paar Jahren in ähnlicher Weise schon einmal in den USA (East Liverpool – Ohio) ereignete. Auch damals entdeckte man ein geparktes Fahrzeug, auf deren Vordersitzen ein nicht ansprechbares Paar gefunden wurde. Diagnose Heroin-Überdosis. Die Frau war bereits blau angelaufen. Auf dem Rücksitz ein kleiner Junge – hellwach!

Bei dem damals aufgefundenen Paar handelte es sich übrigens um die Großmutter des Jungens und deren Lebensgefährte. In obigen Video waren es jedoch die bewusstlosen Eltern, welche neben ihrem geparkten PKW lagen. Ihr kleiner Sohn saß vollkommen verschwitzt und dehydriert im Kindersitz auf der Rückbank. An diesem Tag waren es knappe 32 Grad – übrigend ebenfalls in Ohio. Der Junge ist nur ganz knapp dem Hitzetod entgangen.

Was aus ihm und seinen Eltern geworden ist, erfahrt ihr im Video!