Baby an Münchner Tankstelle im Auto zur Welt gebracht

Kind hatte es sehr eilig – Vater erhielt Anweisungen per Telefon

München (AFP) – Geburtsanweisungen per Telefon: Weil es ein werdendes Elternpaar nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft hat, hat ein Baby in München an einer Tankstelle das Licht der Welt erblickt.

Wie die Münchner Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte, parkte der Vater kurzerhand das Auto an der Tankstelle, weil die werdende Mutter spürte, dass es das Baby eilig hatte.

Er informierte die integrierte Stelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, wo er dann per Telefon bei der Geburt unterstützt wurde. Als die Ärzte eintrafen, war das Kind geboren – nach ersten Untersuchungen vor Ort waren Mutter und Baby gesund und wohlauf. Sie wurden in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Es ist den Angaben zufolge das zweite Kind der Familie.

hcy/ran