Anklage wegen Vergewaltigung von zwei Kleinkindern erhoben

34-Jähriger soll Töchter von Lebensgefährtin in Dresden schwer missbraucht haben

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail



Dresden (AFP) – Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 34-Jährigen erhoben, der zwei Kleinkinder vergewaltigt haben soll.

Die Mutter der zur Tatzeit ein und vier Jahre alten Mädchen ist ebenfalls angeklagt, weil sie die Taten unterstützt und Beihilfe geleistet haben soll, wie die Justizbehörde am Montag mitteilte.

Der 34-Jährige soll im September und Oktober vergangenen Jahres die damals einjährige Tochter seiner Freundin in deren Dresdner Wohnung sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Zudem soll er die Mädchen mit Zustimmung seiner Lebensgefährtin nach Ungarn und Rumänien gebracht haben und die Vierjährige dort in einer Pension beziehungsweise in einem Hotelzimmer mehrfach missbraucht und vergewaltigt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten, der nicht Vater der Opfer ist, die Entziehung Minderjähriger und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in mehreren Fällen in Tateinheit mit Vergewaltigung und mit Körperverletzung vor. Die 31-jährige Mutter der Mädchen ist ebenfalls der Entziehung Minderjähriger sowie der Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch in Tateinheit mit Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagt.

-Anzeige-

Der Angeklagte wurde nach seiner Rückkehr aus Rumänien festgenommen und sitzt seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Der Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau wurde Anfang November unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Das Landgericht Dresden entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens.

hex/cfm

Im Video: Vater und Tochter singen im Bad

(Video startet eventuell nach einer kurzen Werbung)

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail