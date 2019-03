Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail



Berlin (AFP) – Im Fall der seit zwei Wochen vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin ist der Haftbefehl gegen ihren Schwager verkündet worden. Der 27-Jährige befinde sich nun in Untersuchungshaft, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Suche nach dem Mädchen sowie die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft dauern demnach weiter an.

Der Schwager des Mädchens war Ende Februar erstmals festgenommen worden, weil es Widersprüche zwischen seinen Aussagen und den Ermittlungsergebnissen gab. Am vergangenen Donnerstag hieß es zunächst, die Ermittlungen hätten den Verdacht einer Straftat gegen den Mann erhärtet, einen Tag später wurde er allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Montag wurde er dann erneut festgenommen.

Rebecca hatte sich am 18. Februar morgens bei Familienangehörigen im Berliner Stadtteil Britz aufgehalten. Medienberichten zufolge hätte sie bei ihrer Schwester und ihrem Schwager übernachten sollen. Sie kam danach nicht zur Schule. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus.

-Anzeige-

Die „Bild“-Zeitung berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, im Kofferraum des Autos von Rebeccas Schwester seien Haare des verschwundenen Mädchens entdeckt worden. Laut einem Bericht der „Berliner Zeitung“ wurde das Auto sowohl von Rebeccas Schwester als auch von dem festgenommenen Schwager benutzt.

In einer aktuellen Mitteilung der Staatsanwaltschaft, wurden im Kofferraum eines von Rebeccas Schwester und Schwager gemeinschaftlich genutzten PKW’s – ein roter Renault Twingo mit Berliner Kennzeichen – Haare des Mädchens gefunden. Das Kennzeichenerkennungssystem (KESY) nahm am Tag von Rebeccas Verschwinden (18. Februar, um 10.47 Uhr) auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt/Oder den Wagen auf. Ebenso am Folgetag um 22.39 Uhr.

Laut Staatsanwaltschaft hatte zu den genannten Zeiten lediglich der Schwager des verschwundenen Mädchens Zugriff auf den PKW. Die Polizei geht wohl explizit von einem Tötungsdelikt aus.

AUFRUF an die Bevölkerung:

Die Ermittler bitten die Bevölkerung inständig um Hilfe. Wer erkennt den Tatverdächtigen, und kann eventuell Angaben zu Aufenthaltsorten innerhalb der oben genannten Zeiten machen? Wem ist vielleicht der PKW des tatverdächtigen innerhalb der obigen Zeiten und Orte aufgefallen? Weiter wird nach einer Pink-Violetten Fleecedecke gesucht, welche seit dem Tag von Rebeccas Verschwinden aus dem Haushalt des Tatverdächtigen fehlt. Die Decke hat die Maße von 1,50 X 2,00 Meter.

(Bilder: © Polizei Berlin)

Hinweise bitte an die Berliner Rufnummer: 030/4664911333 oder per Email an die [email protected]

sae/cfm/tes

Im Video: Zweijähriger rettet Bruder das Leben!

(Video startet eventuell nach einer kurzen Werbung)

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail