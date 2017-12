Wiesbaden (AFP) – Aus Ärger über eine Schneeballschlacht hat ein aggressiver Senior im hessischen Eltville am Rhein mit einem Stein nach zwölfjährigen Jungen geworfen.

Wie die Polizei in Wiesbaden am Montag mitteilte, nutzten mehrere Kinder in der Kleinstadt im Rheingau den Wintereinbruch am Sonntagnachmittag für die Schlacht mit Schneebällen. Einen 79-jährigen Anwohner verärgerte dies laut den Beamten „offensichtlich so sehr, dass er mit einem Stein nach dem Jungen warf“.

Den Angaben zufolge konnte das Kind dem Stein ausweichen. Der Junge sei „glücklicherweise nicht verletzt“ worden, erklärte die Polizei.





